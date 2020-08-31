غدا قرعة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى

المصدر: وام

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم.. تجرى غدا في تمام الساعة السابعة مساء مراسم قرعة مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020-2021 وذلك في مسرح دائرة الصحة بالعاصمة أبوظبي تقديرا لجهودها الكبيرة في مواجهة جائحة "كورونا"، وتقديرا لعطاء "خط الدفاع الأول" في كل المؤسسات والجهات ذات الصلة.

وأعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم في بيان اليوم عن الجدول الزمني لاحتفالية القرعة وبرنامجها الكامل مؤكدا أن المراسم سوف تبدأ بسحب قرعة مباريات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، حيث سيتم تقسيم الأندية المشاركة وعددها "11 ناديا" إلى مجموعتين تتكون المجموعة الأولى من 6 أندية.

فيما تتكون المجموعة الثانية من 5 أندية ويتأهل بطل كل مجموعة إلى دور الستة عشر للمسابقة، ويتم تقسيم الأندية إلى ثلاثة مستويات طبقا لنتائجها في مسابقة دوري الدرجة الأولى لموسم 2019/2018 والناديين الحائزين على المركزين الثالث عشر والرابع عشر من دوري الخليج العربي لنفس الموسم من خلال وضع الإمارات ودبا الفجيرة في المستوى الأول، والعروبة والحمرية ودبا الحصن ومسافي في المستوى الثاني، والزيد والعربي والتعاون ومصفوت والبطائح في المستوى الثالث.

وأكد البيان أنه وفقا للآلية المعتمدة من لجنة المسابقات سيتم توزيع الأندية من كل مستوى بالقرعة على المجموعتين بحيث يتم أولا سحب اسم النادي، ثم تحديد المجموعة، وأخيرا تحديد رقم النادي في المجموعة، وجدول المباريات، وسوف تقام التصفيات بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب الأندية المذكورة أولا في جدول المباريات وذلك بدءا من 25 سبتمبر إلى 24 أكتوبر المقبل.

وبعدها سيتم سحب قرعة مسابقة دوري الدرجة الأولى التي ستقام بنظام الدوري من دورين، حيث سيتم إجراء القرعة بين الأندية المشاركة "11 ناديا" والتي سيتم تسكينها على جدول المباريات من خلال الأرقام من 1 إلى 11 علما بأن النادي الذي سيحمل الرقم 7 سيعفى من خوض مباريات الأسبوع الأول.

وبعد انتهاء القرعة وتحديد مباريات الأسبوع الأول يتم تسكين أرقام الأندية على الأسابيع المتبقية من الدوري علما أن المباريات ستقام على ملاعب الأندية المذكورة أولا بجدول المباريات علما بأن المسابقة ستنطلق في 30 أكتوبر القادم.

وبالنسبة لدور الستة عشر لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فستقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة في جميع مراحل البطولة اعتبارا من دور الستة عشر، وتجرى قرعة واحدة لتحديد أطراف المباريات من دور الـ 16 حتى نهاية البطولة.

ووفقا للائحة البطولة سيتم وضع بطل دوري الخليج العربي للمحترفين للموسم الرياضي 2019/2018 "الشارقة" على رأس جدول المباريات وبطل كأس رئيس الدولة في نفس الموسم "شباب الأهلي" في نهاية الجدول، وتجرى قرعة لتسكين الأندية الـ 12 المتبقية من أندية دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2021 /2020 على الأرقام من 2 وحتى 15 في جدول المباريات.

كما سيتم تسكين الفريقين المتأهلين عن التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولي "بطل المجموعة الأولى وبطل المجموعة الثانية" على الرقمين المتبقيين في جدول المباريات بعد تسكين 14 ناديا من أندية دوري المحترفين.

وتجرى قرعة لتحديد الملاعب التي ستقام عليها مباريات دور الستة عشر والدور ربع النهائي من خلال وضع كرتين في وعاء الأولى يوضع داخلها ورقة "تقام المباريات على ملعبه" والأخرى "تقام المباريات خارج ملعبه" وفي الوعاء الثاني توضع كرتين يكتب داخل إحداها "الأرقام الفردية" والأخرى "الأرقام الزوجية" ثم تسحب ورقة من كل وعاء مع الورقة التي تقابلها من الوعاء الثاني ليتحدد بذلك مكان المباريات للدورين الستة عشر والدور ربع النهائي بحيث تكون دلالة الأرقام بالنسبة لرقم الفريق في دور الـ 16 ورقم المتأهل عن المباراة بالنسبة لمباريات الدور ربع النهائي. وفي المقابل ستقام مباراتا الدور قبل النهائي على ملاعب محايدة تحددها لجنة المسابقات، ويقرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الملعب الذي ستقام عليه المباراة النهائية بتوصية من اللجنة.

وأكد البيان أن لجنة المسابقات حددت مواعيد المباريات بحيث تقام مباريات دور الستة عشر أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 19 ، 20 و 21 نوفمبر المقبل، ومباريات الدور ربع النهائي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 28 و 29 ديسمبر المقبل، فيما تقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 15 يناير 2021 ، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 9 مايو 2021 ، ويجوز للجنة المسابقات تعديل مواعيد إقامة أدوار البطولة وفقا لما تراه مناسبا .

من جانبه أكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بحفل القرعة غدا، والتي ستقام وفق إجراءات احترازية حفاظا على السلامة العامة، حيث يقتصر الحضور على مسؤولي الاتحاد ولجنة المسابقات وممثلي الجهات الصحية من خط الدفاع الأول الذين سيقومون بعملية السحب.

وقال الأمين العام.. " نحرص دائما على إخراج مسابقاتنا بالصورة المطلوبة والمثالية منذ البداية خاصة مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لما تحمله من قيمة كبيرة لدى الرياضيين بصورة عامة وعشاق كرة القدم بالدولة على وجه الخصوص كونها ليست بطولة كروية فحسب، إنما كرنفال رياضي واجتماعي يقام بشكل سنوي".

يذكر أن مراسم القرعة سيتم بثها على الهواء مباشرة عبر قنوات أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية، وكذلك عبر نظام الاتصال المرئي مع ممثلي الأندية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز