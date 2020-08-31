« عمومية اتحاد الكرة» تعتمد اللجان القضائية والتحكيمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة القدم صباح أمس خلال اجتماعها العادي رقم (1) لسنة 2020 برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم رئيس الجمعية العمومية وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر نظام الاتصال المرئي رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والتحكيمية.

ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي بأعضاء الجمعية العمومية، متمنياً الخروج بقرارات إيجابية تخدم مصلحة الكرة الإماراتية.

وقال في كلمته الافتتاحية: «يطيب لي باسم أسرة اتحاد الإمارات لكرة القدم تقديم الشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة بصورة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص، كما نتقدم بالشكر لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة على دعمه المتواصل للكرة الإماراتية وعلى توجيهات سموه السديدة ومتابعته لشؤون اللعبة»، وكذلك تقدم الشيخ راشد بن حميد بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأضاف: «على الرغم من التباعد الاجتماعي خلال الفترة الماضية والإجراءات الاحترازية، إلا أننا عقدنا عدداً من ورش العمل والملتقيات عبر الاتصال المرئي، من أبرزها خلوة كرة الإمارات التي خرجنا منها بنتائج طيبة نتيجة المشاركة الواسعة لشخصيات محلية ودولية مؤثرة في هذا الملتقى الحيوي».

وتابع: «لقد اجتهدنا وعملنا خلال الفترة الماضية في ظل الظرف الصحي العالمي الناتج عن جائحة كورونا، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية، إلا أننا لم نتوقف واستثمرنا الوقت لخدمة العمل، كما أن جميع القرارات التي اتخذت بشأن المسابقات المحلية وضعت في الحسبان صحة الفرد والمجتمع على سلم الأولويات».

تعاون

وتوجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر لجميع الأندية على التزامها وتعاونها وتنفيذها البروتوكول الصحي، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون والتكاتف، فبتضافر الجهود نحقق أهدافنا ونلبي طموحات جمهورنا.

وقال: «بعد أيام سينطلق موسمنا الكروي وسط ظروف استثنائية، لكن ثقتنا كبيرة بأن يشهد تنافساً قوياً ومثيراً بين جميع الأندية التي استعدت بشكل جيد لكل المسابقات، بما فيها مسابقة دوري أبطال آسيا التي نتمنى لأنديتنا المشاركة فيها التوفيق والخروج بنتائج إيجابية».

بعد ذلك تم تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر وهم فهد عبدالله جمعة ممثل نادي الرمس، سعيد محمد الريامي ممثل نادي دبا الحصن وعلي عبدالله البدواوي ممثل نادي حتا.

واعتمدت الجمعية العمومية محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 1 المنعقد بتاريخ 2 يوليو 2020.

بعدها تم عرض تقرير نشاط مختلف إدارات ولجان الاتحاد للموسم الرياضي 2019-2020، والحساب الختامي للاتحاد وتقرير مدققي الحسابات، حيث تم التصديق عليه.

وأوضح محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم أن الاتحاد يقوم حالياً بإعداد مشروع متكامل للوائح من خلال إقامة ورش عمل مختلفة للأندية في الفترة المقبلة، وتكون مُكملة للورش التي أقيمت أخيراً بهدف الاستماع إلى آراء وملاحظات ومقترحات الأندية.

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