علي كانو: كلباء استفاد من ودية الشارقة

المصدر: كلباء: محمد فضل

أكد علي حسين كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء استفادة «النمور» من المشاركة في دورة الشارقة الودية الرباعية والتي منحت اللاعبين دفعة معنوية قوية قبيل انطلاقة الموسم الكروي الجديد يوم الخميس المقبل بمباريات كأس الخليج العربي.

وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي» هي بطولة ودية في مسماها ولكن في مضمونها تحمل أشياء إيجابية ولا بد من توجيه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي على إقامة هذه الدورة.

وأشار كانو إلى أنه تم الاتفاق على إقامة الدورة سنوياً في كل نادٍ وأعلنا عن استضافة النسخة المقبلة على ملاعب اتحاد كلباء عقب عودة الفرق من المعسكرات الخارجية خلال الموسم القادم إلى جانب تنظيم عدد من الدورات الأخرى.

وأهدى كانو لقب دورة الشارقة للشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي لمتابعتهما المستمرة ودعمهما الفريق الأول وكافة الفرق بالنادي مشيداً في ذات الوقت بمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي الذي نجح في تنظيم هذه الدورة التي استفادت منها الأجهزة الفنية للأندية الأربعة التي شاركت فيها وهي الشارقة وكلباء وخورفكان وعجمان.

الأداء العام

وفي ما يتعلق باللاعب التشيلي الجديد جونيور فرنانديز الذي تمكن من تسجيل هدفين وعبارات المدح التي حصل عليها من قبل الإعلام ومواقع التواصل قال كانو: ما يهمنا هو الأداء العام لكافة لاعبي الفريق وأعتقد أن معظم اللاعبين كانو عند حسن الظن وأتمنى أن يتواصل الأداء بذات المستوى خلال المباريات الرسمية وأعتقد أن فرنانديز وحده لا يمكن فعل شيء لولا الدعم والمساندة من بقية زملائه اللاعبين ويقيني أنه لاعب مهم ومكمل لمنظومة الفريق ومن خلال التجارب الأولى يمكن الاستفادة من خدماته ويستطيع صنع الفارق مع بقية زملائه اللاعبين.

وكشف كانو عن إصابة المدافع فهد سبيل خلال دورة الشارقة، وسيفتقده الجهاز الفني خلال المباريات المقبلة، معرباً عن أمله في تجهيز البديل الناجح من قبل المدرب الأورغوياني خورخي داسيلفا، لافتاً إلى أن سبيل تأقلم سريعاً مع الفريق منذ التحاقه خلال الميركاتو الصيفي الحالي قادماً من الفجيرة.

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