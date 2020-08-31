جمال بوهندي: استغلال فترة التوقف يضمن تأهل الأبيض

المصدر: دبي - العوضي النمر

طالب جمال بوهندي مدير المنتخب الأولمبي السابق اتحاد الكرة بضرورة استغلال فترة تأجيل المباريات لضمان نجاح الأبيض في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 إلى شهر مارس المقبل، إثر تداعيات جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد19) بإقامة مزيد من المباريات الودية والمشاركة في دورات قوية تساهم في رفع المستوى الفني والبدني للاعبين قبل خوض غمار المباريات الرسمية للتصفيات.

فترة إيجابية

وقال: إن فترة التأجيل الحالية للأبيض والتي أقرها الاتحاد الدولي أخيراً تعتبر إيجابية وفرصة ذهبية أمام الجهاز الفني الجديد بقيادة الأرجنتيني بينتو، من أجل منحه المزيد من الوقت للتعرف إلى اللاعبين بشكل أفضل خلال مرحلة الإعداد سواء كانت محلية أو خارجية، ومتابعة كافة العناصر التي تواجدت في المعسكرات الماضية للفريق خلال إقامة المباريات الرسمية سواء في بطولة كأس الخليج العربي أو بطولة الدوري، ما يمنحه حرية الاختيار بشكل جيد وفق مستوى اللاعبين وأدائهم خلال المباريات.

تجانس

وأردف: في اعتقادي أن اتحاد الكرة لو كان طلب تأجيل المباريات ما كان سيحصل على تلك الفترة المناسبة من التأجيل، وفي اعتقادي أن فترة 5 أشهر إضافية تعتبر فترة جيدة جداً وتفيد المنتخب كثيراً، ولكن علينا حسن استغلالها بما يخدم الفريق ويساهم في تطوره، خصوصاً وأن الأبيض في حاجة إلى مزيد من التجانس بين اللاعبين لوجود بعض اللاعبين الجدد الذين ينضمون إلى الفريق للمرة الأولى، ولعل مران اللاعبين خلال المعسكرات الماضية يشير إلى أهمية زيادة معدل التجانس بين اللاعبين لتحقيق أقصى فائدة من جهدهم. وأضاف: لقد حان الوقت لتضحية الجميع من أجل المنتخب سواء من الأندية أو اللاعبين وحتى الإعلام، حيث إن المنتخب في أمس الحاجة إلى تكاتف الجميع ودعم اللاعبين من أجل تحقيق حلم الوصول والمشاركة في كأس العالم المقبلة .

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