الجزيرة لجماهيره: «حان الوقت»

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

أطلق نادي الجزيرة حملة مبتكرة بغرض التفاعل مع مشجعيه، قبل انطلاقة الموسم، بعنوان «حان الوقت»، وسيتم دعوة جميع المشجعين والعاملين في الخطوط الأمامية، لإرسال رسائل الدعم والتشجيع عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، ومشاركة أمنياتهم ومقترحاتهم.

وسيختار لاعبو الفريق الأول إحدى رسائل حملة #حان_الوقت، ليفوز صاحبها بتجربة مشاهدة مباراة الجزيرة والظفرة في 18 سبتمبر، من إحدى كبائن ومقصورات الضيافة الخاصة بكبار الشخصيات باستاد محمد بن زايد، كما سيحصل أيضاً على كرة المباراة موقعة من جانب لاعبي الفريق.

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