«المحترفين»: الدوري في موعده

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد مصدر مسؤول في رابطة المحترفين أن انطلاقة دوري الخليج العربي ستكون في موعدها في 9 سبتمبر المقبل، سعياً لتوفير مزيد من الاحتكاك للفرق، التي ستشارك في منافسات دوري أبطال آسيا، والتي ستقام خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبلين بنظام التجمع، ما يتطلب جاهزية بدنية عالية للاعبين، وأشار المصدر إلى أنه مثلما تم تلقي طلبات بتأجيل انطلاقة الدوري تم تلقي رغبات أندية بإقامته في الموعد المحدد، ولا بد من احترام رأي الأغلبية طالما هذا الرأي في الصالح العام.

وشهدت الساعات الماضية لغطاً في الشارع الكروي بشأن مصير انطلاقة دوري الخليج العربي، بعد أن تقدمت 3 أندية بطلبات رسمية لتأجيل انطلاقة الدوري لما بعد الانتهاء من باقي مباريات دوري أبطال آسيا، لتوفير مزيد من الاستقرار المعنوي أمام اللاعبين، إضافة إلى نيل اللاعبين قسطاً من الراحة عقب الانتهاء من المشاركة في بعض الدورات الودية، التي أقيمت في الشارقة وأبوظبي، ونتج عنها تعرض عدد من اللاعبين للإصابة، ما يتطلب بعض الوقت لعلاجهم.

وتدور اتصالات بين بعض الأندية المعترضة على إقامة الدوري في موعده وبين عدد من الأندية، التي لا تمانع مع الانطلاقة في الموعد المحدد، من أجل إثنائها عن موقفها ودعم طلب التأجيل، ولكن هذه الاتصالات لم تسفر عن تغير في مواقف الأندية، وربما تشهد الساعات لمقبلة اتصالات مكثفة، ربما يكون لها تأثير على قرار رابطة المحترفين، التي تدعم إقامة المسابقة في موعدها، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

من جهة أخرى تلقى اتحاد الكرة تعميماً من هيئة الرياضة يفيد بإلغاء كل المسابقات والأنشطة الخاصة بفرق البراعم من 11 سنة وما دون، وتعميماً آخر بعدم إقامة معسكرات للفريق أو الدورات الودية، بعد نيل موفقة هيئة الرياضة على ذلك، حفاظاً على أمن وسلامة اللاعبين.

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