إطلاق معاهد «AFA» للكرة في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يعقد المعهد التكنولوجي للكرة، والتابع لاتحاد الكرة الأرجنتيني، مؤتمراً صحافياً اليوم، بمقر الاتحاد في بوينوس آيرس للإعلان عن الإطلاق الرسمي لمعاهد «AFA» التكنولوجية في الإمارات، وسيتم بثه على قناة «AFA» الرسمية على موقع «يوتيوب» باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

ويحضر المؤتمر في الأرجنتين كل من فيليبي سولا، وزير الخارجية الأرجنتيني، والسفير خورخي نيمي سكرتير العلاقات الاقتصادية الدولية، وكلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني للكرة، وجييرمو توفوني رئيس مجلس إدارة المعاهد، فيما يشارك في المؤتمر من دبي «عن بُعد»، غابرييل خوركيرا القائم بالأعمال بالسفارة الأرجنتينية، والمهندس عمر المصري، المدير العام لأكاديمية HITS، ومحمد النجار، ممثل AFA INSTUTUTE في الشرق الأوسط.

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