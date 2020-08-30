إصابة الركبة تغيب مبوكو عن الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تعرض الكونغولي باول مبوكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، لإصابة في غضروف الركبة، وذلك خلال تدريبات الفريق قبل المباراة التي خاضها العنابي مع العين مساء السبت، ضمن بطولة أندية أبوظبي الودية، التي انتهت لمصلحة الزعيم بأربعة أهداف مقابل هدف، وغاب بسببها اللاعب عن المشاركة في المباراة.

ومن المنتظر أن يغادر اللاعب إلى بلجيكا لإجراء المزيد من الفحوص الطبية، لتحديد مدى حاجته لإجراء عملية جراحية في غضروف الركبة من عدمه، وتحديد الفترة التي سيغيبها عن الفريق، ومدة العلاج للتعافي والعودة للمشاركة في المباريات.

وكان الوحدة قد شارك في بطولة أندية أبوظبي الودية، استعداداً للموسم الجديد، الذي يستهله بمواجهة الوصل يوم الجمعة المقبل، على ملعبه باستاد آل نهيان، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، وخسر الفريق مباراتيه أمام الظفرة 0-2 والعين 1-4.

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