"الشارقة الرياضي" يناقش استراتيجيتة ويعين جاني رئيساً لبرنامج رعاية الموهوبين

المصدر: البيان الإلكتروني

ناقش مجلس الشارقة الرياضي آلية العمل على إستراتيجية رياضة الشارقة التي تعتبر أحد أهداف المجلس لتطوير الرياضة بالإمارة بجانب العمل على فتح آفاق جديدة في الإستثمار والتسويق الرياضي وبما ينعكس على الأندية أيضا وتطورها وكذلك التركيز على رعاية الموهوبين وتطوير رياضة المرأة بجانب العديد من المواضيع الأخرى ، جاء ذلك خلال الإجتماع الثاني الذي عقد الإسبوع الماضي بالمركز التربوي لدول الخليج في المدينة الجامعية برئاسة عيسى هلال الحزامي والنائب سعادة عبد الملك جاني وأعضاء مجلس الإدارة.

صادق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل اللجان الدائمة بعد توزيع الحقائب الإدارية في الإجتماع الأول وإختيار رئيس لكل لجنة كما تم مناقشة ملف برنامج رعاية الموهوبين حيث تم إختيار سعادة عبد الملك جاني نائب رئيس المجلس ليكون رئيسا لبرنامج رعاية الموهوبين، كما ناقش الإجتماع آلية تفعيل لجنة رياضة المرأة التي ترأسها سعادة ندى عسكر النقبي بإعتبارها وسيلة من وسائل تطوير رياضة المرأة بالإمارة.

قدم الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان رئيس لجنة الإستشراف الإستراتيجي عرضا لإستراتيجية رياضة الشارقة بما يصب في مصلحة الرياضة بالإمارة وتنفيذ الخطة الإستراتيجية وفق المعايير المطلوبة بإحترافية وتحقيق أفضل الممارسات الدولية وبحسب رؤية المجلس، بجانب رفع مقترح من سعادة عبد الله سلطان الدح رئيس لجنة الإستثمار والتسويق الرياضي لإنشاء شركة خاصة تحت مظلة المجلس تدير شؤون التسويق والإستثمار الرياضي للمجلس بالإضافة إلى تقديم الإستشارات ومساعدة الأندية بالإمارة الباسمة.

وأكد عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس أننا نسعى للعمل على مبادرات ومشاريع تطويرية تساهم في دفع مسيرة الرياضة بشكل عام بالإمارة الباسمة وترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف : منذ إعلان التشكيل الجديد لمجلس الإدارة تم الشروع في وضع الخطط والبرامج وتشكيل أعضاء اللجان للعمل جنبا إلى جنب على رفعة الرياضة بالإمارة تأكيدا لمكانتها الكبيرة والدعم والإهتمام اللامحدود وتنفيذ المشاريع المستقبلية والتطلعات التي يصبو إليها المجلس وأنديته، بالتنسيق والتواصل مع الجهات والمؤسسات المختلفة ولقد بدأنا بإجتماعات وورشة عمل ناجحة مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والإبتكار كواحدة من المشاريع التي ترمي إلى تفعيل الجانب الإستراتيجي والإستثمار والتسويق الرياضي.



وإختتم قائلا : حريصون في المجلس على النزول لأرض الواقع لمختلف المشاريع والخطط التي يتم مناقشتها والهدف في النهاية هو أن تكون الرياضة بالإمارة في أعلى مكانة بالعمل المشترك بين المجلس واللجان المختلفة به والدوائر والمؤسسات الحكومية والذي ينعكس بالتالي على العمل الإداري بشكل مميز وسير العمل أيضا في الأندية التابعة له.



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