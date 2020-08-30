قرعة واحدة لكل أدوار كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي – العوضي النمر

يضع اتحاد الكرة اللمسات الأخيرة الخاصة بحفل مراسم قرعة مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي الجديد، والذي سيقام مساء الثلاثاء المقبل في مقر دائرة الصحة بالعاصمة أبوظبي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم، وعلم «البيان الرياضي» أن قرعة الكأس الغالية ستكون واحدة لكل أدوار البطولة عكس النظام الذي تم تطبيقه خلال السنوات الأخيرة، بإقامة قرعة لكل دور من أدوار البطولة. وتعمل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، برئاسة أحمد بن درويش على الانتهاء من آلية القرعة، خلال الساعات المقبلة.

مواعيد

ومن المقرر إقامة مباريات دور الـ 16 على مدى 3 أيام من 19 إلى 21 نوفمبر المقبل، فيما تقام مباريات دور الثمانية يومي 24 و25 ديسمبر المقبل، وتقام مباراة الدور قبل النهائي 15 يناير، على أن تقام المباراة النهائية 9 مايو المقبل.

يسبق قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة إقامة قرعة التصفيات الخاصة بالبطولة بين فرق الدرجة الثانية، وتجري منافسات البطولة على مدى 5 أسابيع بداية من 25 سبتمبر المقبل.

ويشهد الاحتفال قرعة مسابقة دوري الدرجة الأولى، وتوجد مفاجأة بخلو القرعة من اسمي فريقا كواترو بطل دوري الدرجة الثانية ووصيفه الفلاح، بسبب ظروف إدارية وعدم استيفاء الشروط الواجب توافرها لمشاركتهما، وسيشارك في مراسم القرعة 11 فريقاً هم فرق الدرجة الأولى في آخر مشاركة بالموسم المُلغى، حيث لم ينضم أي فريق جديد لهذا الدوري.

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