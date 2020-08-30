%54.2 يؤيدون قرار عدم حضور الجماهير المباريات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أيد 54.2 % من المشاركين في استطلاع «البيان»، قرار رابطة المحترفين لكرة القدم، بإقامة المباريات من دون جمهور في الموسم الجديد 2021-2020، مع دراسة الوضع أولاً بأول، واتباع توجيهات الجهات المعنية نحو عودة الجماهير إلى الملاعب، فيما أبدت نسبة 45.8 % من المشاركين بالتصويت في استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان» خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عدم تقبلهم لهذا القرار.

ورأى ما يتجاوز نصف عدد المشاركين بالقليل 52 % عبر موقع البيان الإلكتروني، تقبلهم لقرار منع الجماهير من حضور المباريات، مقابل 48 % عارضوا هذا القرار، وكذلك كان حال المصوتين المشاركين في «تويتر»، بعدما أيدت 56.4 % القرار، ورفضت نسبة 43.6 % القرار الصادر قبل أيام قليلة من انطلاقة الموسم الجديد الخميس المقبل، بمباريات كأس الخليج العربي، والذي يقام بنظام جديد.

أمنية

وتمنى حريز المنهالي رئيس رابطة مشجعي نادي بني ياس، بأن كان يسمح بالحضور الجماهيري في مباريات الموسم المقبل بشكل تدريجي، ولا يتم المنع تماماً، لأن متعة الكرة الحقيقية من المدرجات، موضحاً أن الجميع تعايش بالفعل مع الوضع الذي فرضه فيروس كورونا، وأصبحت هناك ثقافة صحية ووعي كبير لدى الأغلبية عن كيفية التعامل والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي هذا الفيروس.

وقال: «هناك التزام واضح من أنديتنا ولاعبينا خلال المرحلة الماضية، وملاعبنا كبيرة، ويمكن أن تستوعب تطبيق الإجراءات الاحترازية، ونحن نعشق كرة القدم، وكان الأولى السماح بالحضور الجماهيري في المباريات بشكل تدريجي، وحسب شعبية وجماهيرية كل لقاء، وهو أمر سهل التحكم به من الرابطة والجهات المسؤولة، بطباعة عدد محدود فقط للحضور في كل مباراة».

حافز

وأضاف حريز: «الملاعب الإماراتية خلال السنوات الأخيرة، تعاني أساساً من الغياب الجماهيري، وليس هناك تواجد جماهيري كبير في المدرجات، إلا فيما ندر، والجماهير الآن موجودة بكثافة في المجمعات التجارية والشوارع، وأعتقد أن السماح بحضور عدد قليل من الجماهير للمباريات، وتوزيعهم على المدرجات بشكل يضمن التباعد الجماهيري سيكون أفضل، وسيمثل هذا الأمر حافزاً على تشجيع الجماهير على الحضور إلى المباريات مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المطلوبة، لأننا في أشد الاشتياق إلى عودة الحياة لملاعب الكرة الإماراتية».

واختتم رئيس رابطة مشجعي نادي بني ياس، قائلاً: «هناك جماهير لا تستطيع الغياب عن المدرجات، وأنا واحد منهم، إذا لم أشاهد مباراة في الملعب، فكأنني لم أحضر المباراة، وغياب الجماهير عن حضور المباريات، سيكون أمراً صعباً على المرتبطين بأنديتهم، لأن مشاهدة المباراة من أمام شاشات التلفزيون، ليست كمشاهدتها من مدرجات الملاعب، وأتمنى أن يسمح بالحضور الجماهيري بأسرع وقت ممكن، حتى إذا كان قرار العودة محدداً بنسب قليلة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز