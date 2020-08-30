اتحاد كلباء يتوّج بطلاً لـ«رباعية الشارقة»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

توج اتحاد كلباء بدرع دورة نادي الشارقة الرباعية لكرة القدم التي اختتمت باستاد خالد بن محمد مساء أول من أمس بعد أن اكتفى فريقا الشارقة وخورفكان بالتعادل 3-3 في المباراة الأخيرة للدورة لينال الاتحاد اللقب برصيد 5 نقاط، ثم جاء عجمان ثانياً بـ 4 نقاط ثم خورفكان 3 نقاط والشارقة نقطتين، وتعادل الاتحاد خلال مشواره في الدورة مع الشارقة 2-2 ثم سلبياً مع خورفكان 1-1 قبل أن يفوز 4 - 1 على عجمان، وقدم الشارقة وخورفكان مباراة مثيرة شهدت تسجيل 6 أهداف، وتم تسليم نادي اتحاد كلباء درع الدورة بعد نهاية مباراة الشارقة وخورفكان.

فائدة فنية

وأوضح مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري الفوائد الفنية من الدورة، رغم النتائج التي وضعت فريقه في رابع الترتيب، قائلاً: تفكيرنا في الدورة أن تكون مشابهة للمعسكر الخارجي، وهي إعداد أكبر عدد من اللاعبين ومنح الفرصة للجميع.

وعن طموح ناديه في الموسم الجديد قال العنبري: في الموسمين الأخيرين تمكنا من وضع الفريق ضمن فرق المقدمة والمنافسة، وهذا هو طموحنا في هذا الموسم أيضاً.

وتحسر الإسباني كانيدا مدرب خورفكان على النتيجة والتي كان يعتقد أن فريقه يستطيع الخروج بأفضل منها، لكنه أشاد عموماً بأداء فريقه في الدورة والمباراة، وقال: الإيجابيات كثيرة في هذه المباراة لكن أعتقد أن أفضلها هو قدرتنا على الحفاظ على الكرة لفترات طويلة.

وأكد إيغور كورنادو لاعب الشارقة أهمية مثل هذه المباريات لتصحيح الأخطاء وخلق الانسجام، وقال: «هذه الدورة مهمة بالنسبة لنا، فهي تسمح لنا باللعب وتصحيح الخطأ، ولدينا مباريات ودية أخرى، بالتأكيد سنسعى فيها لتصحيح أخطائنا».

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