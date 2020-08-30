حسن المحرمي بداية مختلفة مع السماوي

المصدر: . (أبوظبي - أحمد عيسى)

بدأ حسن المحرمي مدافع بني ياس فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد مع زملائه اللاعبين بطريقة متميزة وروح معنوية عالية تختلف عن المواسم السابقة، بعد أن شهدت فترة التدريبات الإعدادية والجماعية الحالية عودته إلى ملعب «السماوي» بعد 220 يوماً من التوقف والابتعاد عنه بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها في منتصف نوفمبر من العام الماضي والتي خضع إثرها إلى عملية رباط صليبي بإسبانيا.

كما أن عودة المحرمي «24 عاماً» جاءت مختلفة لتجديد تعاقده مؤخراً مدة 4 سنوات، إضافة إلى ذلك فإن متوسط دفاع السماوي يمتلك رغبة قوية في الاستفادة من فترة الإعداد حتى يتمكن من جديد من العودة لصفوف المنتخب الوطني الأول.

ويمتلك حسن المحرمي خلال الموسم الجديد دافعاً خاصاً يتمثل في «رد الجميل» لأسرة النادي التي وقفت بجانبه خلال فترة إصابته والتكفل بنفقات علاجه من إصابة الرباط الصليبي في إسبانيا.

وكل المؤشرات والدوافع تؤكد أن البداية المختلفة لمدافع السماوي في مرحلة الإعداد ستكون نقطة انطلاقه لموسم مختلف

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