«صالات الظفرة» يقدم الثلاثي البرازيلي

المصدر: (الظفرة - البيان الرياضي)

قدمت شركة الظفرة للألعاب الرياضية بمقر النادي بأبوظبي الثلاثي البرازيلي جابرييل مورا وماركو موريرا وميجيل كينجي ومدرب الحراس رافائيل ساكانو، والذين سيكونون ضمن تشكيلة فريق كرة الصالات للموسم 2020/‏‏2021.

وحضر مؤتمر تقديم اللاعبين كل من عيسى المزروعي رئيس شركة الظفرة للألعاب الرياضية وسعيد الخاصوني نائب رئيس الشركة وأحمد الفلاحي عضو مجلس إدارة الشركة وحسن الحمادي مدير إدارة الألعاب الجماعية بنادي الظفرة.

وتمنى عيسى المزروعي للاعبين الثلاثة ومدرب الحراس التوفيق مع الفريق في تقديم موسم مميز يعود فيه الفريق إلى منصات التتويج كما كان خلال المواسم السابقة.

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