126 مليون درهم ميزانية اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

تعتمد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التي تعقد في الحادية عشرة من صباح اليوم بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الميزانية الجديدة، البالغة قيمتها 126 مليون درهم، يخصص الجزء الأكبر منها لتطوير المنتخبات بكل درجاتها، وإقامة عدد من المشاريع الفنية التطويرية المقترحة من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وكذلك التحكيم وباقي أنشطة الاتحاد المختلفة وتعتبر أول ميزانية في عهد مجلس الإدارة الجديد.

وتعتمد الجمعية العمومية تشكيل اللجان القضائية للموسم الجديد بعد أن سبق واعتمدت التشكيل للعمل بها بشكل مؤقت في عمومية طارئة سابقة، حتى يتم الاعتماد في أقرب عمومية عادية وفق النظم واللوائح.

وتقر الجمعية العمومية خلال اجتماعها عدداً من التعديلات على لائحة النظام الأساسي، وتشمل تحديد مهام نواب رئيس مجلس الإدارة بالتفصيل، والعديد من المواد التي تحتاج إلى تطوير لمواكبة طموحات المرحلة المقبلة.

وفي بند ما يستجد من أعمال سيتم مناقشة اقتراح مقدم من أحد الأندية بإلغاء خصم 2% المستقطعة من عقود اللاعبين لصالح اتحاد الكرة، والتي تشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأندية من وجهة نظر النادي مقدم الاقتراح، وسيقدم اتحاد الكرة كشفاً بتفاصيل مصروفاته التطويرية على الأندية نفسها من حصيلة هذه المبالغ المستقطعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز