الجماهير تقلب التصويت لمصلحة برغش

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

نجحت جماهير أندية الإمارات، في قلب طاولة التصويت لمصلحة محمد برغش مدافع الوحدة، ليفوز بمركز الظهير الأيمن في التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2019، بنسبة 62%، حسب تصويت الجماهير على موقع اتحاد الكرة الآسيوي، لاختيار التشكيلة المثالية لخط الدفاع.

وانطلق التنسيق من رابطة جماهير بني ياس، برئاسة حريز المنهالي، بالدعوة عبر مجموعات روابط باقي جماهير أندية الدولة للتصويت لمصلحة لاعب الوحدة، لتنقلب معدلات التصويت لمصلحة برغش، الذي نال في النهاية 62% من الأصوات، مقابل 37% حصل عليها اللاعب السعودي محمد البريك ظهير الهلال، وكانت نسبة أصوات برغش في بداية التصويت 1% مقابل 95% للبريك.

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