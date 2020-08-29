الكلاسيكو بنفسجي برباعية والظفرة يعبر بني ياس بالثلاثة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

اصطبغ كلاسيكو العاصمة باللون البنفسجي بعد الفوز المستحق الذي حققه العين على غريمه التقليدي الوحد 4-1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في ختام مباريات دورة أبوظبي الودية لكرة القدم.

وأنهى العين شوط اللعب الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم التوغولى لابا كودجو في الدقيقتين 11، و12 على التوالي.

وفي الشوط الثاني حاول الوحدة تعديل النتيجة وضاعت له اكثر من فرصة قبل أن يسجل البديل فهد حديد الهدف الثالث للعين بطريقة جميلة بعد ان رواغ أكثر من لاعب قبل أن يضعها بذكاء في المرمى (ق 67)، وسجل خليل إبراهيم هدف الوحدة (ق 80)، قبل أن يسجل جمال معروف الهدف الرابع للفريق البنفسجي (ق 90).

وفي المباراة الأخرى التي جرت في نفس التوقيت على ملعب استاد خليفة بن زايد، حقق الظفرة فوزا عريضا على منافسه بني ياس بنتيجة 3-1 بعد مباراة كان فيها الظفرة أفضل وسجل له كل من يسن البخيت (ق 14)، وميخائيل روزفيل (ق 30)، وسهيل المنصوري (ق 41)، وبنهاية مباراتي اليوم تصدر العين بفوزين وخسارة يليه الظفرة وبني ياس بفوز وخسارة لكل منهما، والوحدة بدون فوز.

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