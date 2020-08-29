خميس ينافس على «هدف العقد»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف محمود خميس لاعب النصر، في مرمى تراكتور سازي تبريز الإيراني في 17 مايو 2016، للمنافسة ضمن المجموعة الأولى على أجمل هدف سجل خلال العقد الماضي من بطولة دوري أبطال آسيا، أي خلال الفترة من 2010 إلى 2019.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أن مواجهة النصر وتراكتور سازي تبريز، شهدت تسجيل 9 أهداف في مباراتي الذهاب والإياب، ضمن دور الـ16 عام 2016، وكان من بينها هدف محمود خميس في مباراة الذهاب.

ووصف الهدف بأنه سجل في الدقيقة قبل الأخيرة، عندما حصل النصر على ضربة حرة مباشرة، وتقدم خميس لتنفيذها، وسددها قوية لا ترد في زاوية المرمى، ليتفوق النصر في النهاية 5-4 في مجموع المباراتين.

وأشار الاتحاد القاري إلى أنه بعد مراجعة أهداف دوري أبطال آسيا خلال الفترة من عام 2010 ولغاية 2019، قام باختيار 20 هدفاً جميلاً في أكبر بطولات قارة آسيا على مستوى الأندية.

وبيّن أنه تم تقسيم الأهداف على مجموعتين، لتضم كل مجموعة 10 أهداف تتنافس في الدور قبل النهائي من التصويت، وتتأهل الأهداف الخمسة الحاصلة على أعلى الأصوات الجماهيرية إلى الدور النهائي، الذي سيتم التصويت فيه مطلع سبتمبر المقبل.

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