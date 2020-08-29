شرطة الفجيرة تستقبل وفداً من اتحاد الكرة

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

استقبل اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة بمكتبه وفداً من اتحاد كرة القدم الإماراتي. وتأتي هذه الزيارة في إطار تحقيق الشراكة المجتمعية بين اتحاد كرة القدم والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وتقديراً لإسهامات القيادة في دعم الأنشطة والمسابقات والفعاليات وتأمين مباريات كرة القدم في الإمارة.

وسلم الوفد درع التكريم للقائد العام، تقديراً للتعاون الإيجابي والمثمر في إنجاح برامج الاتحاد الرياضية وأنشطته المختلفة، والجهود المبذولة والتي تكللت بنجاح الموسم الرياضي.

بدوره أثنى اللواء محمد أحمد بن غانم على التكريم، مؤكداً أن ما تقوم به شرطة الفجيرة بدعم الأنشطة والبرامج الرياضية وتنظيم الفعاليات الرياضية، والإجراءات الأمنية الخاصة بأمن وسلامة الجمهور خلال إقامة مباريات كرة القدم هو واجب وطني.

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