الوديات تزيد حرارة ملاعب الساحل الشرقي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تشهد ملاعب الساحل الشرقي إقامة عدد من المباريات الودية على مستوى أندية دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى تأهباً لانطلاقة الموسم الجديد فضلاً عن إقامة عدد من الفرق لمعسكراتها في المنطقة الشرقية وتحديداً مدينة خورفكان .

وزادت هذه المباريات الودية من سخونة أجواء الصيف بملاعب الأندية ووقفت الأجهزة الفنية في كل فريق على مواطن الخلل وعلى السلبيات والايجابيات فضلاً عن رسم الخطط الفنية التي سيدخل بها كل فريق منافسات الموسم.

صحوة

واستضاف فريق الفجيرة جاره دبا الفجيرة بالملعب الأنيق وحقق الذئاب الفوز بنتيجة هدفين دون رد خلال المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس وسجل الثنائيةالعراقي محمد مصطفى وعلي عيد في الدقيقتين 43 و49 وجاءت المباراة في إطار إعداد «الذئاب» لمواجهة عجمان الخميس المقبل في افتتاحية مباريات كأس الخليج العربي. وفاز الفجيرة ودياً على الوصل بهدف، بينما يلاقي دبا الفجيرة 2 سبتمبر المقبل فريق رديف شباب الأهلي بملعب الأخير في دبي.

الحصن ومسافي

وعلى بعد كيلومترات من ملعب الفجيرة فاز دبا الحصن ودياً على مسافي بهدفين دون رد، بتوقيع سالم جاسم وإبراهيم الكندي، وجاء اللقاء في إطار إعداد الفريقين لانطلاقة استحقاقات موسم أندية الهواة بمسابقة تمهيدي كأس رئيس الدولة، ويواصل فريق دبا الحصن معسكره الداخلي بالنادي بقيادة المدرب البرتغالي روي أنطونيو، وتقرر خوض الفريق لعدد من الوديات في الأيام المقبلة.

جاهزية النمور

وكان كلباء فاز على الحمرية ودياً بثلاثية نظيفة ليؤكد لاعبو النمور جاهزيتهم المطلقة لمباريات دوري وكأس الخليج العربي، وذلك بعد أن دعمت شركة كرة القدم بالنادي صفوف الفريق بأبرز الصفقات على مستوى المواطنين والأجانب وذلك في أعقاب النتائج المميزة لرجال المدرب الأرغواياني خورخي داسيلفا المدير الفني لـ «النمور» متصدر الدورة الودية بالشارقة بمشاركة حيث اقترب الفريق كثيراً من حسم اللقب.

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