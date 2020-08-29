ماتافز «الوحدة» يغيب عن سلوفينيا في دوري أمم أوروبا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يغيب الدولي السلوفيني تيم ماتافز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عن منتخب بلاده في مواجهتي اليونان ومولدوفا في دوري الأمم الأوروبية الذي ينطلق سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلنه الاتحاد السلوفيني لكرة القدم.

وكان ماتجاز كاك المدير الفني لمنتخب سلوفينيا استدعى ماتافز، الذي انضم للوحدة في الانتقالات الصيفية، إلى قائمة المنتخب الذي يستعد لخوض مباراتي اليونان ومولدوفا يومي 3 و6 سبتمبر المقبل في بداية منافسات دوري الأمم الأوروبية، إلا أن ظروف السفر تحول دون التحاق اللاعب بمنتخب بلاده، ليتأكد ظهوره مع الوحدة في مستهل مشواره لمنافسات الموسم الجديد الذي يلتقي فيه الوحدة بالوصل يوم 4 سبتمبر في كأس الخليج العربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز