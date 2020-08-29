شباب الأهلي ينفي التفاوض مع السومة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

نفى عبد المجيد حسين،عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم في تصريحات تلفزيونية ما تناقلته وسائل الإعلام السعودية عن وجود مفاوضات مع السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة.

وأكد أن ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات، وكانت تقارير إعلامية سعودية ،كشفت عن رغبة السومة في الرحيل عن الأهلي بعد 6 سنوات بين صفوفه، وقبل نهاية عقده في يونيو 2021. وأشاد عبد المجيد بتعاقد شباب الأهلي مع البرازيلي كارلوس إدواردو، مؤكداً أن النادي تفاوض مع اللاعب منذ فترة طويلة، ولكنه تمسك باستكمال عقده مع الهلال السعودي.

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