العكبري ينافس على أجمل أهداف الشباب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، محمد العكبري، لاعب الوحدة السابق والنصر حالياً للمنافسة على أجمل هدف سجله لاعب شاب، عندما كان يلعب في صفوف الوحدة، بهدفه في مرمى بيريسيبوليس الإيراني في 8 مايو 2017.

وتحدث الاتحاد القاري عن الهدف، موضحاً أن الوحدة كان متأخراً بنتيجة 0-2 أمام بيريسيبوليس، قبل أن يسجل محمد العكبري هدفاً تاريخياً على استاد آزادي، حيث تسلم الكرة على مسافة 30 ياردة من المرمى، وأطلقها قوية لا ترد جعلت الحارس علي رضا يتسمر في مكانه، ولكن الوحدة خسر المباراة 2-4 وودع المنافسة من الدور الأول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز