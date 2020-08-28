الاجهاد سبب تأجيل مباريات ودية أبو ظبي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد عبدالله الوهيبي مدير إدارة تطوير الأندية بمجلس أبوظبي الرياضي أن سبب تأجيل الجولة الأخيرة من دورة أبوظبي الودية لكرة القدم يعود لأسباب فنية بعد أن طلبت الأندية المشاركة منح الفرق راحة لمدة يوم إضافي خوفا من اجهاد اللاعبين وتعرضهم للإصابة جراء ضغط المباريات واللعب المتواصل كل 48 ساعة.

وكانت اللجنة الفنية لودية أبوظبي قررت اليوم تأجيل مباراتي بني ياس والظفرة، على ملعب استاد خليفة بن زايد، والعين، والوحدة على ملعب استاد هزاع بن زايد، لتقام غدا السبت في ختام المنافسة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز