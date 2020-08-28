جواهر السويدي: يوم المرأة الإماراتية احتفال بإنجازاتها

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأت جواهر عبدالعزيز السويدي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، أم الإمارات، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به الدولة في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار " التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن".

وأضافت، يطيب لي أن أنتهز الفرصة بهذه المناسبة لأعبر عن أسمى آيات التقدير والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على كل ما قدمته وظلت تقدمه للمرأة الإماراتية والمجتمع الإماراتي بشكل عام، وعلى دورها في تمكين المرأة الإماراتية.

وأكدت جواهر السويدي أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة للاحتفال بإنجازات المرأة في كافة المجالات من علوم وفنون ورياضة وثقافة ودورها المتعاظم في كافة المواقع في الدولة، بما فيه خط الدفاع الأول الذي شكلت المرأة الإماراتية جزءا مهما من نجاحاته في مواجهة تحديات هذا العام.

وقالت، "شعار التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن هو خير دليل على أن الدولة ماضية على درب باني نهضتنا ونصير المرأة، زايد الخير، طيب الله ثراه، الذي أكد دائما على تشجيعه للمرأة على المشاركة في خدمة وطنها في كل المجالات."

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز