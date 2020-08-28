تعادل الشارقة وخورفكان يهدي لقب "الرباعية" للاتحاد

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم - تصوير-غلام كاركر

اكتفى فريقا الشارقة وخورفكان بالتعادل 3-3 في ختام دورة نادي الشارقة الرباعية الودية باستاد خالد بن محمد، لينهي خورفكان مشاركته في المركز الثالث للدورة برصيد 3 نقاط والشارقة في المركز الرابع بنقطتين، فيما ذهبت بطولة الدورة لاتحاد كلباء صاحب الـ 5 نقاط ثم عجمان ثانياً برصيد 4 نقاط.

وقدم الشارقة وخورفكان مباراة مثيرة شهدت تسجيل 6 أهداف، بدأها الشارقة بالتقدم من ركلة جزاء بعد عرقلة طارق الخديم من أحمد ابراهيم في الدقيقة 25 سجل منها سيف راشد هدف التقدم ثم عادل خورفكان النتيجة في الدقيقة 30 بعد تسديدة لمدافع الشارقة حمد جاسم بالخطأ واصطدمت بأورنادو ودخلت المرمى.

وعاد المدافع حمد جاسم ليسجل هدف التقدم لخورفكان بالخطأ في مرماه "ق 36" وسجل هزاع سالم هدفا ثالثاً لخورفكان "ق 44" وفي الشوط الثاني قلص ايغور النتيجة للشارقة "ق 48" قبل أن يعدل زميله كايو بالهدف الثالث "ق 65"، وتم تسليم نادي اتحاد كلباء درع الدورة بعد نهاية مباراة الشارقة وخورفكان.

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