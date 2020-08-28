الظفرة.. 6 نجوم في مهمة خاصة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

تنتظر 6 أسماء من لاعبي الظفرة مهمة خاصة في الموسم الجديد بعد أن تألقت مع الفريق خلال مشوار الموسم الماضي وقادته إلى نتائج متميزة الموسم الماضي.

ويعول الجهاز الفني كثيراً على السداسي بقيادة خالد السناني حارس المرمى الذي لعب دوراً كبيراً في انتصارات الفريق بعد أن دافع عن مرماه بقوة وكان الأكثر تميزاً وسط حراس دوري الخليج العربي بتربعه على قائمة الأكثر تصدياً للكرات، وإبعاده لأهداف محققة، وكان تألقه سبباً في خروج الفريق منتصراً خلال العديد من المواجهات المهمة، بجانب خالد بطي الذي تألق في الطرف الأيمن والارتكاز مقدماً واحداً من أفضل مواسمه الكروية، إضافة إلى خالد الدرمكي الذي لعب بالارتكاز في النصف الأول من الموسم ووظفه الجهاز الفني في خط الدفاع خلال النصف الثاني مع بعض المشاركات في وسط الملعب ورغم تنوع الخانات لكنه تألق في كل المهام، واللاعب الرابع الذي يعتبر من العناصر المهمة، مسعود سليمان متوسط الدفاع الذي نجح في اقتحام خط الدفاع وإثبات وجوده في أول مواسمه قادماً من النصر والتأكيد على أنه صفقة رابحة، وهنالك إبراهيم سعيد الظهير الأيسر الذي أبعدته الإصابة أحياناً عن بعض المشاركات لكنه قدم موسماً حافلاً دفاعاً وهجوماً مؤكداً على استحقاقه لقبي الظهير العصري والجناح الطائر، وأخيراً المهاجم سهيل المنصوري الذي قدم مستويات جيدة مع الفريق في الشق الهجومي ونجحت إدارة النادي في الحفاظ على جهوده بتجديد التعاقد معه وهي على قناعة بأنه سيكون في مهمة جديدة هذا الموسم للوصول إلى شباك المنافسين حيث يعتبر مهاجماً متميزاً ومفتاحاً لانتصارات الفريق.

رحلة النجاح

وسيكون السداسي أمام مهمة مواصلة تألقه ورحلة نجاحه لتحقيق أفضل النتائج خاصة أن النادي وحسب إفادات احمد عمران القبيسي مشرف الفريق الأول يسعى للأفضل مع تأكيد تطوره، ولكن مهمة المحاربين القدامي لن تكون سهلة لأنهم سيكونون أمام تحدي إثبات الذات مع تعويض رحيل 5 من عناصر الفريق الأساسية إلى أندية منافسة ما يجعلهم أمام مهمة خاصة جداً.

دعم

بجانب اللاعبين المذكورين هنالك عناصر متميزة في الظفرة يتوقع منها الجمهور الكثير مثل محمد سيف الذي أوقفت الإصابة تألقه مبكراً، وسعيد الكثيري الذي عاد للكشوفات في النصف الثاني من الموسم لكن الوقت لم يكن كافياً لتألقه خاصة انه كان قادماً من توقف طويل بسبب الإصابة أيضا.

بجانب العناصر الوطنية فإن الرباعي الأجنبي، عصام العدوة، ياسين البخيت، روشوفيل، والوافد الجديد البرازيلي دينلسون، يعتبرون من العناصر المهمة التي يمكن أن تضع بصمتها في الموسم الجديد.

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