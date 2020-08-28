العويس: أنديتنا ستواجه موقفاً صعباً في «الآسيوية»

المصدر: العين- طلحة عبدالله

لم يخف ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، قلقه إزاء ضعف التحضيرات للاستحقاقات المقبلة بالموسم الجديد خصوصا على مستوى الأندية المشاركة آسيوياً موضحاً أن الإعداد للموسم الكروي الجديد لم يكن بالمستوى المأمول خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد أن تعودت الفرق على المعسكرات الخارجية في الدول الأوروبية وإقامة المباريات الودية، وقال: عدم خوض المباريات الودية سيكون له تأثيره الكبير على الفرق المشاركة في البطولة الآسيوية، وكان يجب الأخذ في الاعتبار هذا الأمر.

وقال العويس في تصريحات للبيان الرياضي: نحن نتحدث عن بطولة قارية بحجم دوري أبطال، ستواجه فيها فرقنا موقفاً صعباً وهي تلعب أمام منافسين بلغوا درجة عالية من الجهوزية الفنية والبدنية، لأن بلدانهم استأنفت النشاط الرياضي مبكراً ولعبوا مباريات عدة، ودخلوا في أجواء التنافس وأصبحوا أكثر جاهزية، وكنا نأمل من اتحاد الكرة أن يجيز البروتوكول الصحي منذ وقت مبكر حتى تتمكن فرقنا من خوض عدد من المباريات الودية الكافية التي تعينها على الصمود في المنافسات الخارجية لتمثيل الدولة على أفضل نسق ولكنه تأخر ولم يجيزه إلا منذ فترة قصيرة وهذا سيكون له تأثيره بالطبع، ولا أقول ذلك كتبرير مسبق ولكنها الحقيقة والواقع الذي يعرفه الجميع.

ودية أبوظبي

أضاف: بالنسبة للمنافسات المحلية لا توجد لدينا مشكلة لأن حال العين كحال الفرق الأخرى فهي أيضا واجهت نفس الظروف وبمشاركتنا في دورة أبوظبي الودية قبل انطلاقة كأس الخليج العربي والدوري، نأمل أن يكون الجهاز الفني للفريق قد استفاد من هذه المباريات الودية بأقصى فائدة ممكنة، ولكن المشكلة التي واجهتنا في الدورة هي تأخر مشاركة لاعبي المنتخب في البطولة الودية بسبب وضعهم في الحجر الصحي بعد العودة من المعسكر الخارجي في صربيا ، وعلى أية حال فنحن كالفرق الأخرى على المستوى المحلي سنقاتل على الدوري.

وضع مختلف

وعن توقعاته لمنافسات الدوري في ظل الظروف الحالية، قال: بالطبع ستكون الأمور مختلفة ، فعدم وجود جمهور في المدرجات سيكون له تأثيره الكبير ولكن علينا أن نتأقلم مع الوضع فحالنا حال معظم دوريات العالم ، ونأمل أن تتحسن الظروف وتستقر الأوضاع حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه، وأعتقد أن هناك بعض الدول التي سمحت لعدد محدود من الجماهير للعودة إلى المدرجات، وعموماً الوضع سيكون صعباً من هذه الناحية ولكن لا أعتقد أن الإثارة ستختفي عن المباريات بسبب الندية الكبيرة بين الفرق التي تنافس على اللقب، وتلك المهددة بالهبوط، ولاحظت بالفترة الأخيرة أن هناك فرقاً استعدت بصورة جيدة مثل خورفكان، واتحاد كلباء، حيث استقطبا عدداً من اللاعبين المتميزين، وقياساً على العمل الكبير الذي قامت به هذه الفرق سيكون لها شأنها.

الإثارة في الملعب

وعما إذا كان يتوقع أن تنعدم الإثارة داخل ملاعب المباريات بسبب محاذير كورونا والتي ربما منعت اللاعبين حتى من الاحتفال بتسجيل الأهداف، قال: لاحظت أن في المباريات الأوروبية الأمور مضت بصورة عادية، ولكن لا أعرف ما سيحدث على مستوى دورينا، وأرى أنه لا داع للقلق ويجب أن تمضي الأمور على الوضع الطبيعي والمعتاد لأنه طالما سمحت الحالة الصحية للاعبين باللعب فهذا يعني أنه ليس هناك خوف من تواجدهم مع بعض وممارسة كل الطقوس الاحتفالية داخل المعلب، ولكن إذا تم منع الاحتفال فإن الأمور ستكون أصعب في ظل عدم وجود جمهور ولن نشاهد كرة القدم التي نعرفها، وعموماً أتوقع أن يكون هناك تراجعاً واضحاً في مستويات الفرق بالدور الأول بسبب التوقف الطويل، غير أن الوضع سيتحسن في الدور الثاني بعد أن تلعب الفرق مباريات أكثر.

الحذر واجب

وحذر ماجد العويس من مغبة التهاون في الإجراءات الاحترازية، داعياً إلى اتخاذ التدابير الوقائية خلال ممارسة النشاط الرياضي على مستوى التدريبات والمباريات، لأن خطورة الفيروس لا تزال مستمرة، وتزيد حالات الإصابة بسبب التهاون في اتباع توجيهات الجهات الصحية.

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