الخماسي الدولي ينتظم في تدريبات العنابي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

انتظم خماسي الوحدة الدولي «محمد الشامسي ومحمد برغش وفارس جمعة وخميس إسماعيل وخليل إبراهيم» في تدريبات العنابي التي أقيمت مساء أول من أمس بعد عودتهم من المشاركة مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في المعسكر الإعدادي للأبيض الذي أقيم في صربيا.

وأدى اللاعبون الخمسة التدريبات الجماعية تحت إشراف الهولندي مارك فوتا الذي رحب باللاعبين خلال التدريبات استعداداً لخوض المباراة الودية الثانية للعنابي والمقررة أمام العين في السابعة والنصف من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن بطولة أندية أبوظبي الودية، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

خيارات

ومن المنتظر أن تشهد المباراة الدفع بالعناصر الدولية للتشكيلة وهو ما يوفر للمدير الفني فوتا خيارات أوسع للاطمئنان على مستوى الجاهزية الفنية والبدنية لجميع اللاعبين، خصوصاً أن ودية الظفرة الأولى شهدت دفع المدرب بجميع اللاعبين المتواجدين في القائمة خلال البطولة للوقوف على مستوياتهم، إذ منح الفرصة للاعبين الشباب المتواجدين مع الفريق الأول منذ الموسم الماضي، إضافة إلى وجوه جديدة تم تصعيدها أبرزها نهيان عادل ومحمد عادل وأحمد عامر وراشد عبدالله، والمقيمان علاء زهير وروبن ومانولي، والعناصر التي لعبت منذ الموسم الماضي مثل عبدالله أنور وإسماعيل الزعابي ومنصور الحربي، فيما كانت مباراة الظفرة هي الظهور الأول للوافدين الجدد السلوفيني تيم ماتافز والمولودفي لوفانور والظهير الأيسر مانع محمد.

يُذكر أن الوحدة خسر بهدفين أمام الظفرة في بطولة أندية أبوظبي الودية المقامة في مدينة العين، ويستعد الفريق لخوض غمار الموسم بكأس الخليج العربي، قبل الانتقال إلى استكمال دور المجموعات من منافسات دوري أبطال آسيا المقرر استئنافها منتصف سبتمبر المقبل.

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