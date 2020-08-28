«أندية الهواة» تكثف التحضيرات لبداية الموسم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تترقب أندية دوري الدرجة الأولى «الهواة» إجراء قرعة تمهيدي أغلى الكؤوس كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم الاثنين المقبل. واستبقت الفرق انطلاقة الموسم بإقامة معسكرات داخلية، وذلك عوضاً عن المعسكرات الخارجية التي ألغيت بسبب تفشي جائحة كورنا «كوفيد 19».

وكان دبا الفجيرة قد انتظم بمعسكره في منطقة جبل علي اعتباراً من 21 الجاري وسينتهي المعسكر في الثالث من سبتمبر القادم.

وسيخوض النواخذة بقيادة المدرب المصري طارق السيد 5 وديات بدأها أمس بمواجهة الفجيرة ثم يلاقي يوم 2 سبتمبر المقبل فريق رديف شباب الأهلي وبعده يلتقي بمسافي في الثالث من ذات الشهر ثم يستقبل التعاون يوم 11 سبتمبر ليختتم الوديات بلقاء العروبة يوم 17 القادم.

إمكانيات

وامتدح جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة فكرة إقامة المعسكر في جبل علي، لافتاً إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة جبل علي من حيث الفنادق والملاعب إلى جانب صالات الجيم. وأشار إلى أن اللاعبين وجهازهم الفني استفادوا كثيراً من الفترة الثانية معرباً عن أمله في مواصلة الفريق بذات المستوى عندما يحين موعد انطلاقة استحقاقات الموسم الكروي الجديد بمسابقة تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتوقع العبدولي أن تكون المنافسة على الصعود إلى المحترفين خلال الموسم الجديد 2020- 2021 صعبة على كافة الفرق، خصوصاً وأنها ستأتي بعد إلغاء الموسم الأخير بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي أثرت على كل الدوريات في العالم. وكشف العبدولي عن إكمال إدارة النادي برئاسة احمد سعيد الضنحاني لملف الأجانب بالتعاقد مع البرازيليين برونو ودودو فضلاً عن ضم عدد من اللاعبين المواطنين المميزين متمنياً التوفيق للمدرب العائد لقلعة النواخذة من جديد المصري طارق السيد.

مفاوضات

وفي أروقة نادي العروبة يوالي الفريق الأول الإعداد الداخلي بقيادة المدرب البلجيكي من اصل تونسي فتحي العبيدي، وكان النادي قد دخل في مفاوضات مع ثنائي خورفكان احمد الحفيتي لاعب ارتكاز «30 عاماً» وزميله حسن أمين الظهير الأيسر «34 عاماً» وتتجه النية داخل البيت العرباوي لإقامة معسكر داخلي في إمارة دبي في مقبل الأيام، وأكمل العروبة تعاقده مع الأجانب بضم كل من البرازيلي رودريغو سيلفا والفرنسي فاتري ساخي اللذين سيدعمان الخط الأمامي للفريق الأخضر.

ثنائي الشارقة

وكان ثنائي الشارقة الحمرية والبطائح قد انتظما في معسكرات داخلية بمدينة خورفكان وخاض الحرية أولى تجاربه الودية أمام كلباء وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي غازي الغرايري خوض عدد من المباريات التجريبية. وفي أروقة فريق الإمارات فقد انتظم لاعبوه أيضاً في معسكر بجبل علي في دبي، لعب خلاله «الصقور» حتى الآن مباراة ودية خسرها أمام «العميد» بنتيجة 1 - 2.

وفي دبا الحصن يوالي الفريق الأول للكرة إعداده الداخلي والذي يقوده المدرب البرتغالي روي انطونيو بتواجد مكثف للاعبين المواطنين والمقيمين شأنهم شأن فريق مسافي الذي ينوي خوض عدد من الوديات في مقبل الأيام.

أهمية

ووصف بدر طبيب المدرب السابق لفريق دبا الحصن قيام المعسكرات الداخلية بالمهمة للأجهزة الفنية والتي على ضوئها يتم وضع الخطط الفنية للموسم الكروي المقبل لافتاً إلى أن الوديات أيضاً على درجة كبيرة من الأهمية وستكشف للمدربين السلبيات والإيجابيات إلى جانب الوقوف على مستوى وأداء اللاعبين عن قرب وتلمس مواطن الخلل.

وتوقع موسماً استثنائياً لأندية دوري الدرجة الأولى والتي زاد عددها بعد تأهل فريقي كواترو والفلاح.

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