صالح إسماعيل: لاعبو بني ياس يعشقون التحدي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أكد صالح إسماعيل الحمادي عضو شركة كرة القدم بنادي بني ياس مشرف الفريق الأول، أن لاعبي «السماوي» يعشقون التحدي، ويمتلكون المقدرات الفنية التي تجعلهم قادرين على تحقيق كافة طموحاتهم في الموسم الجديد، ذاكراً أن الفريق مؤهل تماماً لنيل مركز متقدم في منافسة الدوري.

وأشار إلى أن بني ياس قادر على إثبات وجوده في كافة المنافسات المحلية لأنه يمتلك عناصر متميزة، مؤكداً أن العناصر التي تم التعاقد معها مؤخراً تعتبر إضافة كبيرة ساهمت في زيادة قوة الفريق بعد أن لبت الاحتياجات وسدت النقص.

طموح

وقال مشرف السماوي إن طموح ناديه دائماً نيل المراكز المتقدمة وأضاف: لا نخشى أي منافس ونثق في قدرات فريقنا وفي روح التحدي التي تسيطر علي لاعبيه لتقديم أفضل المستويات وتحقيق النتائج المرضية التي تلبي الطموحات.

واستطرد قائلاً: في منافسة الدوري نستحق أن نكون في المراكز الأولى، وأعتقد أنه قياساً بمقدرات اللاعبين يمكن أن نحقق مركزاً جيداً، نحن لا نريد أن نضغط على اللاعبين بالحديث عن التتويج بالبطولات ولكننا نريد منهم دائماً اللعب بكل قوة وجدية لتحقيق النتائج الإيجابية وواجبنا في الإدارة أن نهيئ لهم الأجواء المناسبة مع تقديم كل أنواع الدعم حتى يتمكن اللاعبون من تقديم مستويات متميزة تساهم في تحقيق طموحات النادي.

وتمنى التوفيق للسماوي في الموسم الجديد وكافة الفــــرق، ذاكراً أنه يأمل تطــــور مســـتوى البطولات المحلية واللاعبين من أجل مصلحة كرة القدم الإماراتية.

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