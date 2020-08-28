لوندونو ينضم لتدريبات حتا

المصدر: دبي-علي الظاهري

انضم الكولومبي كيفن لوندونو المحترف الثاني في صفوف حتا إلى تدريبات الفريق الأول قادماً من نادي اونس كالداس، ومن المتوقع الإعلان رسمياً عن التعاقد مع لوندونو «26 عاماً» في الساعات المقبلة.

ويواصل المسؤولون في النادي مساعيهم لحسم ملف المحترفين الأجانب في الأيام المقبلة، حيث تسعى شركة الكرة إلى التعاقد مع لاعبين اثنين بعد كسب صفقة لاعب الوسط المجري فلاديمير كومان والجناح الكولومبي لوندونو، كما ستكون هناك نحو 3 صفقات على مستوى اللاعبين المواطنين لدعم بعض مراكز اللعب.

من جهة أخرى، يسعى حتا إلى خوض نحو 3 تجارب ودية قبل انطلاقة الموسم الذي يدشنه بلقاء الوحدة في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، حيث التقى في أولى التجارب الودية مع النصر في معسكر دبي وخسر 1-4 أمام «العميد».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز