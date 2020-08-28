هزاع بن زايد يرعى احتفالية قرعة الكأس الغالية و«الأولى»

المصدر: أبوظبي - وام

برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، يُجري اتحاد الإمارات لكرة القدم قرعة مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020/‏‏ 2021، الثلاثاء المقبل، في مقر دائرة الصحة في أبوظبي.وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المستمر للقطاع الرياضي، مؤكداً أن هذا الدعم مهد الطريق للرياضيين والفرق والمنتخبات لتحقيق العديد من الإنجازات، وأسهم في جعل الإمارات مركزاً عالمياً للرياضة.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على رعايته حفل القرعة، وتوجيهاته السديدة ودعمه المتواصل لأسرة كرة القدم، كما تقدم بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على جهوده الحثيثة، للارتقاء بالأداء الرياضي، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة يسعى جاهداً لتطوير العمل وآلياته، مؤكداً أن اتحاد الكرة يولي اهتماماً كبيراً لجميع مسابقاته، لكنه يُركز أيضاً على البطولة الأغلى، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لأن هذه المسابقة جزء حيوي من التاريخ الرياضي للدولة، كما أنها من أبرز الأنشطة الرياضية والاجتماعية في الدولة، مؤكداً أن البطولة الأغلى تحظى بتغطية إعلامية محلية وخارجية واسعة، لذا فإن اتحاد الكرة يضع كل إمكاناته لجعل نسخة اليوبيل الذهبي للدولة مميزة في كل تفاصيلها.

وأضاف: جاء اختيار دائرة الصحة بأبوظبي لإقامة حفل القرعة، تقديراً لدورها الكبير وجهودها العظيمة في مكافحة جائحة «كورونا»، وتقديراً لخط الدفاع الأول في كل المؤسسات ذات الصلة، ونتقدم بالشكر إلى الجهات المختصة في الدولة على تعاونها المستمر، وإرشاداتها وتوجيهاتها، وأتمنى التوفيق لجميع الفرق في مسابقات الموسم الجديد.

أهمية

وأعرب الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، عن سعادته باستضافة مقر الدائرة لحفل القرعة، مشيراً إلى أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، البطولة الأغلى، التي تنتظرها الجماهير الرياضية في كل موسم، لما لها من أهمية كبرى لدى الأندية المشاركة فيها، والتي تسعى دائماً للمنافسة على لقبها، إلى جانب كونها مناسبة رياضية وطنية مهمة.وأضاف: اتحاد الكرة يقوم بجهود كبيرة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع بشكل عام والمجتمع الرياضي الكروي بشكل خاص، من خلال مبادراته المختلفة، التي أسهمت في تثقيف أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير الرياضية، بجانب إصداره للبروتوكول الصحي الخاص بالتدريبات والمباريات، وتشكيله للجنة خاصة لمتابعته والإشراف عليه، لضمان تنفيذه بالشكل الأمثل.

ودعا معاليه الجميع إلى ضرورة مواصلة التعاون والتقيد بالتعليمات، التي تصدرها الجهات المختصة بالدولة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أنهى كل الاستعدادات الخاصة بمراسم قرعة مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى، التي ستشهد حضور عدد محدود من مسؤولي الاتحاد ولجنة المسابقات، وممثلي دائرة الصحة بأبوظبي، وستبث مراسم القرعة عبر قنوات دبي وأبوظبي والشارقة الرياضية، وكذلك عبر نظام الاتصال المرئي «عن بُعد» مع ممثلي الأندية.

وسيشهد الحفل سحب قرعة مسابقة دوري الدرجة الأولى، ثم قرعة مباريات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، وقرعة مباريات دور الستة عشر في البطولة ذاتها.

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