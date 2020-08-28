الكمالي وإدواردويرتديان قميص «الفرسان» رسمياً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قدم نادي شباب الأهلي رسمياً مساء أمس، صفقتيه الجديدتين وهما المدافع الدولي حمدان الكمالي، والبرازيلي كارلوس إدواردو، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، اللذان تعاقد معهما في صفقة انتقال حر، ليدافعا عن ألوان «فرسان دبي» في الموسم المقبل.وشارك اللاعبان أمس، في تدريبات شباب الأهلي، وظهرا في فيديو التقطه الكمالي، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر معهما البرازيلي ليوناردو، الذي زامل الكمالي في صفوف الوحدة في الموسم قبل الأخير.

وجاء تعاقد شباب الأهلي مع الكمالي بعد حصوله على الاستغناء من ناديه السابق الوحدة، وتعاقد مع إدواردو، بعد نهاية عقده مع الهلال السعودي، والذي سمح له بالرحيل قبل نهاية مدة العقد بشهر كامل بشكل رسمي.

ويقترب نادي شباب الأهلي من التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة، مع كشف اللاعب عن رغبته بالرحيل عن ناديه أهلي جدة السعودي، بدون الكشف عن وجهته المقبلة، حسب ما أشارت إليه وسائل إعلام سعودية، التي أكدت وجود هذه المفاوضات، بينما هناك أنباء عن سعي شباب الأهلي لتوفير عرض جيد لمهاجمه الإسباني بيدرو كوندي، على سبيل الإعارة في الموسم الجديد في أحد أندية الدولة.

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