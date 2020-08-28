السفير الهولندي يشيد بأكاديمية أياكس في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

زار لودي إيمبريخت، السفير الهولندي بالدولة، مقر نادي الشارقة للاطلاع على مشروع التدريب بين النادي وأكاديمية أياكس أمستردام، مشيداً بدور الأكاديمية في دعم أبناء الشارقة، وثمن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، العلاقات الرياضية بين الشارقة وهولندا، وقال: «نسعى لتوطيد العلاقات في جميع المجالات».

وأكد لودي إيمبريخت أن العلاقات مع نادي الشارقة لا تقتصر على المراحل فقط، بل تمتد للفريق الأول من حيث إقامة معسكرات في هولندا، وأشار إلى تحقيق الفريق الأول للشارقة بطولة الدوري بعد معسكره في الشارقة. وفي نهاية الجولة تم تبادل الهدايا التذكارية بين السفير الهولندي، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي المدفع رئيس النادي، وعبدالله العجلة رئيس شركة الكرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز