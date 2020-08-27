اتحاد كلباء ينتزع صدارة "رباعية الشارقة"

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

تصدر فريق اتحاد كلباء دورة نادي الشارقة الرباعية لكرة القدم بفوزه العريض على عجمان 4-1 في آخر مباريات الفريقين على ستاد خالد بن محمد.

تقدم الاتحاد بهدفين دون رد في الشوط الأول أحرزهما البرازيلي واندرسون، والتشيلي أنتينور جونيور فرنانديز.

وقلص اللاعب المقيم النيجيري أيو أنيلكا الفارق لعجمان بداية الشوط الثاني، ثم عاد واندرسون ووسع الفارق بهدف ثالث قبل أن يختتم أحمد جشك النتيجة بهدف رابع، ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 5 نقاط، وبقي عجمان عند 4 نقاط.

وتختتم الدورة مساء الجمعة بلقاء الشارقة وخورفكان، ويملك خورفكان فرصة مزاحمة الاتحاد على الصدارة حيث لديه نقطتان فيما للشارقة نقطة واحدة.

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