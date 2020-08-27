شباب الأهلي يقترب من السومة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اقترب نادي شباب الأهلي من التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة، مع كشف اللاعب عن رغبته بالرحيل عن ناديه أهلي جدة السعودي، بدون الكشف عن وجهته المقبلة.

وكشفت وسائل إعلام سعودية، أن هناك مفاوضات حالية بين السومة وشباب الأهلي، والذي نجح خلال الساعات الماضية، في التعاقد مع البرازيلي كارلوس أدواردو، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه الهلال السعودي.

كما أعلن اليوم عن التعاقد مع المدافع حمدان الكمالي، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الوحدة، وهناك أنباء عن سعيه لتوفير عرض جيد لمهاجمه الاسباني بيدرو كوندي على سبيل الإعارة في الموسم الجديد.

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