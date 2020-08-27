برعاية هزاع بن زايد.. اتحاد الكرة يُقيم احتفالية قرعة الكأس ودوري الأولى في دائرة الصحة بأبوظبي

المصدر: وام

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم.. يُجري اتحاد الإمارات لكرة القدم قرعة مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020-2021 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 سبتمبر 2020 الساعة السابعة مساءً في مقر دائرة الصحة بالعاصمة أبوظبي.

وبهذه المناسبة تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بجزيل الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المستمر للقطاع الرياضي، مؤكداً أن هذا الدعم مهد الطريق للرياضيين والفرق والمنتخبات لتحقيق العديد من الإنجازات، وساهم في جعل الإمارات مركزاً عالمياً للرياضة.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بجزيل الشكر لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على رعايته لحفل القرعة وتوجيهاته السديدة ودعمه المتواصل لأسرة كرة القدم، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على جهوده الحثيثة للارتقاء بالأداء الرياضي، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة يسعى جاهداً لتطوير العمل وآلياته وتحقيق التقدم الذي تتطلع إليه جماهير الكرة الإماراتية.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن اتحاد الكرة يولي اهتماماً كبيراً لجميع مسابقاته، لكنه يُركز أيضاً على البطولة الأغلى، كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تُعد واحدة من أهم البطولات الكروية في الدولة، لأن هذه المسابقة جزء حيوي من تاريخ الإمارات الرياضي، كما أنها من أبرز الأنشطة الرياضية والاجتماعية في الدولة التي تُبهر العالم بإنجازاتها وتقدمها ومواقفها المشرفة في جميع القضايا، مؤكداً أن البطولة الأغلى تحظى بتغطية إعلامية محلية وخارجية واسعة، لذا فإن اتحاد الكرة يضع كل إمكانياته لجعل نسخة اليوبيل الذهبي للدولة مميزة في كل تفاصيلها.

وأضاف أن اختيار دائرة الصحة بأبوظبي لإقامة حفل القرعة جاء تقديراً لدورها الكبير وجهودها العظيمة في مكافحة جائحة كورونا، وتقديراً لخط الدفاع الأول في كل المؤسسات ذات الصلة، كما تقدم بالشكر إلى الجهات المختصة في الدولة على تعاونها المستمر وإرشاداتها وتوجيهاتها، متمنيا التوفيق لجميع الفرق في مسابقات الموسم الجديد.

من جانبه أعرب معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، عن سعادته باستضافة مقر الدائرة لحفل قرعة المسابقات التي يُنظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم، وخصوصا بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، البطولة الأغلى التي تنتظرها الجماهير الرياضية في كُل موسم لما لها من أهمية كبرى لدى الأندية المشاركة فيها والتي تسعى دائماً للمنافسة على لقبها إلى جانب كونها مناسبة رياضية وطنية مهمة.

ويقول معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد: إن اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يقوم بجهود كبيرة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع بشكل عام والمجتمع الرياضي الكروي بشكل خاص من خلال مبادراته المختلفة التي ساهمت في تثقيف أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير الرياضية، وكذلك إصداره للبروتكول الصحي الخاص بالتدريبات والمباريات وتشكيله للجنة خاصة لمتابعته والإشراف عليه لضمان تنفيذه بالشكل الأمثل.

ودعا معاليه الجميع إلى ضرورة مواصلة التعاون والتقيد بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة بالدولة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أنهى كافة الاستعدادات الخاصة بمراسم قرعة مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى التي ستشهد حضور عدد محدود من مسؤولي الاتحاد ولجنة المسابقات وممثلي دائرة الصحة بأبوظبي، وستبث مراسم القرعة عبر قنوات أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية، وكذلك عبر نظام الاتصال المرئي "عن بُعد" مع ممثلي الأندية تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حفاظاً على السلامة العامة.

وسيشهد الحفل سحب قرعة مسابقة دوري الدرجة الأولى، ثم قرعة مباريات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، وقرعة مباريات دور الستة عشر في البطولة ذاتها.

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