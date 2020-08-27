شباب الأهلي يتعاقد مع حمدان الكمالي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعاقد نادي شباب الأهلي مع المدافع الدولي السابق حمدان الكمالي، في صفقة انتقال حر، ليكون إحدى صفقات «فرسان دبي» للموسم الجديد.

وجاء تعاقد شباب الأهلي بعدما استغنى الوحدة عن الكمالي (31 عاماً)، بعد استمراره 14 موسماً في صفوفه، بخلاف مسيرته مع فرق الناشئين والشباب بالنادي، إلى جانب خوضه تجربة احترافية في ليون الفرنسي على سبيل الإعارة في موسم 2014 / 2015.

ولعب الكمالي مع الوحدة 179 مباراة في دوري المحترفين منذ موسم 2008/2009، وأحرز خلالها 14 هدفاً، وأسهم في تحقق الوحدة درع الدوري موسم 2009/2010، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة عام 2017، وكأس الخليج العربي مرتين، وكأس السوبر مرتين، وشارك مع الفريق في مونديال الأندية 2010.

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