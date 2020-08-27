«ماي دبي» تجدد رعايتها «فرسان دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تم تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين نادي شباب الأهلي وشركة «ماي دبي» لمياه الشرب المعبأة، لتستمر الشركة بصفتها الراعي الرسمي للنادي في الموسم الرياضي المقبل 2020 ـ 2021، وتم التجديد بحضور معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس مجلس إدارة شركة «ماي دبي»، واللواء محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، عن اعتزازه بتجديد رعاية «ماي دبي» لنادي شباب الأهلي، الذي يمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والانتصارات محلياً وخليجياً وإقليمياً.

تميز

وأضاف معاليه: «نتبنى في شركة «ماي دبي» المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، منهج عمل يسعى لاستدامة التميز، وهو عامل مشترك يجمعنا مع نادي شباب الأهلي، حيث شهدت العلامة التجارية لـ«ماي دبي» نجاحاً باهراً مقارنة مع شركات المياه على مستوى دولة الإمارات والمنطقة على حدٍ سواء، واستطعنا في فترة وجيزة تحقيق انتشار واسع وفقاً لاستراتيجيتنا الشاملة التي نسعى من خلالها إلى توفير مياه الشرب وفق أعلى المعايير العالمية».

كما حضر مراسم التوقيع، المهندس وليد علي بن سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ماي دبي»، والدكتور خالد محمد الزاهد مدير نادي شباب الأهلي.

علاقات قوية

ومن جهة أخرى، أكد خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، أن الاتفاقية مع «ماي دبي» استمرار للعلاقة القوية التي تجمع النادي بواحدة من الشركات الوطنية الرائدة، التي تسهم في نهضة مدينة دبي، مؤكداً حرص الجانبين على ترسيخ هذه العلاقة وتعزيز التواصل بما يفيد الطرفين.

إشادة

وأشاد بالشركة التي حرصت على مواصلة دعمها للقطاع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفريق شباب الأهلي على وجه التحديد، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة.

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