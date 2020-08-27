دبي الرياضي يمنح بنزيما ميدالية خط الدفاع الأول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قدّم مجلس دبي الرياضي «ميدالية خط الدفاع الأول» إلى الفرنسي كريم بنزيما نجم وهدّاف نادي ريال مدريد، وذلك تقديراً لجهوده في دعم المبادرات المجتمعية التي أطلقها المجلس خلال فترة البقاء في المنزل في بداية ظهور جائحة (كوفيد 19).

جاء ذلك خلال استقبال معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي للنجم العالمي، حيث قدّم معاليه الميدالية التي أصدرها مجلس دبي الرياضي منقوشاً عليها اسم كريم بنزيما ورقم قميصه بجوار صورة أبطال «خط الدفاع الأول»، وذلك لمشاركته في حملة التوعية التي أطلقها المجلس ضمن مبادرة «خلك نشيط، وخلك سليم»، وتوجيه النصائح للجمهور الرياضي ومختلف أفراد المجتمع بممارسة الرياضة، والالتزام بالتوجيهات للمحافظة على سلامة المجتمع.

وحضر المقابلة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

تأكيد

وأكد معالي مطر الطاير أن مجلس دبي الرياضي يقدّر جهود جميع الأطراف التي شاركت في حماية المجتمع من أبطال خط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين والعاملين في قطاع الأمن والدفاع المدني والمتطوعين من مختلف التخصصات، الذين تقدموا الصفوف لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وخطط حماية المجتمع، ولذلك فقد وضع المجلس صور أبطال خط الدفاع الأول في الميداليات التي منحها للفائزين في البطولات الرياضية التي نظمها المجلس بعد عودة النشاط الرياضي، كما يسر المجلس تقديم ميدالية خاصة للنجم كريم بنزيما لمشاركته في حملة التوعية، وتتضمن وضع اسمه بجوار صورة أبطال خط الدفاع الأول، وهي المشاركة التي أكدت متانة العلاقة بين دبي ونجوم الرياضة العالمية، الذين شاركوا متطوعين في الحملة، ويتواصلون بشكل دائم مع مجلس دبي الرياضي للمشاركة في أي جهد ومبادرة لتأكيد دور الرياضة في خدمة المجتمع.

كما أكد معالي مطر الطاير أن دبي تمثل الوجهة المفضلة للعديد من نجوم الرياضة العالميين الذين يؤكدون أنها بمثابة بيتهم الثاني، بفضل أسلوب الحياة الذي يوفر لهم الراحة والأمان والاستمتاع بأجمل الأماكن، كما أكد أن مجلس دبي الرياضي حريص على بناء علاقات متينة ومستمرة مع نجوم الرياضة العالمية وصنّاع القرار فيها، تمتد لأكثر من المشاركة في الأحداث الرياضية والمؤتمرات الدولية، وأن المجلس سعيد باللقاء مع نجوم الرياضة أثناء زياراتهم المستمرة لدبي، وحريص على توفير كل الدعم لهم لتعزيز علاقتهم المميزة بدبي.

سعادة

وأعرب بنزيما عن سعادته بزيارة دبي بشكل مستمر كونها من المدن القريبة جداً من قلبه، ويشعر براحة وسعادة خلال جميع زياراته للمدينة، سيما وأنها مدينة تضم منشآت رائعة وترحب بالجميع وتحترم ثقافاتهم، وتحظى الرياضة بمكانة متميزة فيها.

وأكد بنزيما أنه يزور دبي دائماً بشكل مستمر، كما يحرص على توجيه الدعوة لأصدقائه للالتقاء فيها، وقد احتفل في العام الماضي بعيد ميلاده في حفل خاص بدبي، كما يخطط مستقبلاً للاستثمار فيها في مجالات مختلفة، ومن بينها مجال الأكاديميات الكروية، بفضل الدعم الذي يلقاه القطاع الرياضي فيها وعلاقته المميزة بالمسؤولين عن الرياضة في دبي، وكما عبّر عن فخره وسعادته للمشاركة في مبادرة «خلك نشيط وخلك سليم»، التي أطلقها المجلس لحماية المجتمع، والتي حققت نجاحاً كبيراً في تحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية.

وعبّر بنزيما عن تقديره لجهود أبطال خط الدفاع الأول في كل مكان في العالم، وقال إنهم أبطال ونجوم المواجهة التي يخوضها العالم مع الوباء الخطير، وإنهم يستحقون الإشادة والتقدير لما قدموه ويواصلون تقديمه لحماية المجتمعات البشرية، وأكد أن مبادرة مجلس دبي الرياضي بإصدار هذه الميدالية تمثل صورة رائعة من صور التقدير التي يستحقها أبطال خط الدفاع الأول.

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