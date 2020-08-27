عنتر مرزوق: التأجيل الخيار الأفضل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد عنتر مرزوق نائب المشرف الفني في أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي، أنه كان من الأفضل تأجيل انطلاقة دوري الخليج العربي إلى منتصف سبتمبر المقبل على الأقل، مع تقديم مباريات كأس الخليج العربي، التالية على انطلاقة الدوري، بعدما تم تأجيل التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. وأوضح: «كان يجب إجراء تعديلات على جداول مباريات المسابقات المحلية، بعد تأجيل مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية إلى العام المقبل، وزيادة عدد جولات كأس الخليج العربي التي تقام قبل انطلاقة الدوري، باعتبارها بطولة تحضيرية للأندية، وهو ما يسهم في الوصول باللاعبين والفرق إلى أعلى درجات الجاهزية لخوض غمار منافسات الدوري».

توقيت

وأضاف: «من وجهة نظري الشخصية، أرى أن انطلاقة الدوري في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، موعد مناسب للجميع، سواء للوصول إلى درجات أعلى من التحضير، وليكون الطقس أكثر ملاءمة للمباريات، خصوصاً وأننا نشتاق لمواجهات كرة القدم، ونتمنى أن تكون قوية بعد فترة التوقف الطويلة نتيجة الظروف التي فرضتها ظروف تفشي فيروس «كورونا» على الرياضة العالمية، وفي مقدمتها كرة القدم». وعن رأيه حول المستوى المتوقع تقديمه في انطلاقة الدوري، قال: «لا أتوقع أن تقدم الفرق مستويات قوية في ظل التوقف الطويل جداً قبل استئناف التدريبات، وعدم وجود معسكرات خارجية، ويبدو هذا واضحاً من خلال الدورات والمباريات الودية التي تخوضها أنديتنا حالياً تحضيراً للموسم الجديد، إذ من الواضح أن الجميع لم يصل بعد إلى درجات الجاهزية المطلوبة، وأتوقع أن ترتفع المستويات تدريجياً مع استمرارية المباريات، ولكن في الجولة الأولى لا أتوقع تقديم مستويات قوية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز