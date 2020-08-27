الطنيجي: الموعد الحالي غير مناسب

المصدر: (دبي - على الظاهري)

قال محمد سعيد الطنيجي مدرب فريق الذيد السابق، إن تأجيل انطلاقة الدوري إلى شهر أكتوبر هو خيار مناسب، حيث إن الموعد الحالي في شهر سبتمبر يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة وتعتبر وضعية غير ملائمة لممارسة كرة القدم وتقديم المستويات الفنية المطلوبة، مشيراً إلى أن الظروف المناخية تبدو صعبة على الفرق في المباريات ولا يمكن تحملها بالنسبة للاعب الذي يجري على مدار 90 دقيقة مما قد يعرضه لخطر الإعياء والإصابات وبالتالي عدم استطاعة الجسم تنفيذ ما هو مطلوب في ظل هذه الظروف، خصوصاً أن كل المؤشرات الطبية تؤكد خطر اللعب في درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية ما قد يؤدي لحالات الاختناق في المباريات نتيجة قلة الأكسحين في الهواء ما يؤثر تأثيراً مباشراً على القلب والأوعية الدموية.

وأضاف الطنيجي قائلاً: كان الأحرى باتحاد الكرة تأجيل بداية الدوري إلى شهر أكتوبر المقبل لتكون الانطلاقة مثالية، أما ما يتعلق بجائحة فيروس «كورونا» المستجد، فهذا أمر خارج عن السيطرة في الوقت الراهن وعلينا التكيف معه على غرار ما حدث في البطولات الدولية كي نتجنب انتقال عدوى الفيروس ونحافظ على سلامة الجميع.

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