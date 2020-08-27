المنصوري: كل الظروف ضد انطلاقة الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد خميس المنصوري نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الظفرة، عدم وجود مبرر لانطلاق مباريات الدوري في موعدها المعلن سابقاً، ذاكراً أن الصحة والسلامة أهم من الدوري، مشدداً على أن الوقت الحالي لا يتناسب مع إقامة المباريات.

وقال المنصوري: حسب رؤيتي الشخصية توقعت تأجيل المنافسة إلى وقت لاحق لأن كل الظروف تقف ضد انطلاق الدوري في الوقت الحالي، بداية بفيروس «كورونا» الذي أربك العالم بأجمعه في كل مناحي الحياة حتى تكون هنالك فرصة للمزيد من الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى حرارة الطقس والتي يمكن أن تكون سبباً في إصابات اللاعبين لأن اللعب في الطقس الحار له تأثيراته السلبية.

نظرة فنية

واستطرد نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم وقال: أيضاً إذا نظرنا للأمر من ناحية فنية فإن فترة الإعداد لم تكن كافية لموسم طويل وشاق يخوض فيه اللاعبون العديد من المنافسات، حتى بالنسبة للمباريات الودية فإن الفرق لم تلعب عدداً كافياً من المواجهات لأن الظروف لم تساعدها.

وأشار المنصوري إلى أن تحديد موعد الدوري الذي تم سابقاً كان بناء على برمجة المباريات الدولية لكن بعد أن تم تأجيلها فإن ذلك كان كافياً للتأجيل الذي يخدم مصلحة جميع الأندية من ناحية فنية وصحية.

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