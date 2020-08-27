ختام ناجح لورشة عمل بروتوكول المباريات

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

اختتمت أمس، بنجاح، فعاليات ورشة عمل المباريات، التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم، عبر نظام الاتصال المرئي.

واستعرضت اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول الملاحظات، التي تم تسجيلها خلال مراقبة المباريات الودية، التي تجرى بين الأندية استعداداً للموسم الكروي الجديد، وتقريرها الخاص عقب زياراتها للأندية، خلال الفترة الماضية، بهدف تلافي الجوانب السلبية وضرورة تجنبها مستقبلاً، حفاظاً على السلامة العامة. واستعرض المشاركون التحديات التي واجهوها في الفترة الماضية، وطرحوا استفساراتهم، وأجابت اللجنة عن جميع الأسئلة.

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