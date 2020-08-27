وديّة بين عجمان وكلباء اليوم

المصدر: (الشارقة- ياسر قاسم)

يختتم عجمان واتحاد كلباء مبارياتهما في دورة الشارقة الودية، حينما يلتقيان في السادسة مساء باستاد خالد بن محمد، فيما تقام في التوقيت نفسه غداً المباراة الأخيرة في الدورة بين الشارقة وخورفكان. يملك عجمان 4 نقاط، والفوز يؤهله لتصدر الدورة، وتحقيق لقبها بغض النظر عن نتيجة مباراة الغد بين الشارقة وخورفكان، ويملك الاتحاد نقطتين وهو الرصيد نفسه لخورفكان، وللشارقة نقطة واحدة. وتقام مباراتا اليوم وغداً من شوطين بدلاً عن 3 أشواط، كما كان بالنسبة للمباريات السابقة في الدورة، وذلك لإعطاء الجولة الأخيرة طابع المباريات الكاملة

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