كريم بنزيمه في لقاء حصري على «دبي الرياضية» الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم شبكة قنوات دبي الرياضية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام في سهرة اليوم لقاءً تلفزيونياً حصرياً مع النجم العالمي وهداف ونجم ريال مدريد وبطل لا ليغا الإسبانية هذا الموسم كريم بنزيمه، وذلك عبر نشرة الأخبار الرياضية (العاشرة والنصف مساءً).

وتحدث فيه الهداف العالمي الذي يحظى بشعبية قياسية في الوطن العربي، نظراً إلى أصوله الجزائرية وتمثيله لنجوم الكرة المسلمين، عن الأسبوع الأخير لإجازته قبل عودة تمارين القلعة المدريدية الاثنين المقبل، وعن علاقته المميزة بدبي التي يزورها بصفة دورية، وأيضاً عن خططه المستقبلية في مجال الاستثمار في الأكاديميات الكروية بدولة الإمارات، وعن ميله لقضاء الإجازة في بلدان إسلامية يشعر فيها بالارتياح الشديد.

هذا، وقد قدم مجلس دبي الرياضي ميدالية أبطال خط الدفاع الأول لكريم بنزيمه تقديراً لجهوده في دعم المبادرات المجتمعية للمجلس خلال فترة الحجر الصحي.

وأجرى هذا القاء التلفزي الخاص الإعلامي حسني الزغدودي، مذيع قنوات دبي الرياضية، الذي سبق أن أجرى استضافات تلفزيونية خاصة مع نجوم المستديرة العالميين، منهم البرازيليون: بيلي رونالدو، ورونالدينهو، ولويس فيغو، والإيطاليان: ليبي، وكولينا وباريزي، والأرجنتيني دياغو أرماندو مارادونا، والإسباني سلغادو ولامبارد واينفانتينو، وسلسلة من اللقاءات التلفزية الحصرية لشاشة المشاهير «دبي الرياضية».

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