وفاة سائق حافلة العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

انتقل إلى جوار ربه الصومالي عبدالله حسين، سائق حافلة فريق نادي العين، عن عمر (70 عاماً)، بعد أن تدهورت حالته الصحية فجأة لينقل إلى غرفة العناية المركزة قبل أن يوافيه الأجل المحتوم.

ونعى النادي وجماهيره الفقيد الذي أحبه الجميع لكريم أخلاقه وحسن معشره طوال عمله بالنادي، ويعتبر تاريخاً في النادي العيناوي وواحداً من الذين حضروا جميع بطولات العين الداخلية والخارجية، وشارك الأجيال العيناوية المتعاقبة من الإداريين واللاعبين والأجهزة الفنية فرحة الحصول على الألقاب منذ تاريخ تعيينه كسائق خاص لحافلة الفريق الأول بالنادي العيناوي في وقت سابق من العام 1978.

وقبل القدوم للعمل سائقاً بنادي العين، عمل الفقيد في عدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات قبل أن يبدي رغبته للمسؤولين بالعين في العمل بالنادي الذي أحبه وشجع فريقه.

وبالفعل تحققت رغبته عهد المدير العام للنادي وقتها عبدالله محمد هزام، وفي البداية عمل سائقاً لجميع الفرق بالنادي، حتى تم تخصيص سائق لكل فريق، وقد وقع الاختيار عليه ليكون السائق الخاص للفريق الأول.

وعاصر الفقيد عبدالله حسين العديد من نجوم وأساطير الكرة العيناوية مثل محمد عبيد حماد، وجاسم الظاهري، ومحيي الدين هبيطة، والمرحوم مهدي أحمد، وعلي سعيد العلوي، وسبيت عنبر، والمرحوم سيف محمد، والمرحوم خالد عبد العزيز، وحماد العقربي، وعبيدي بيليه وسانجو وتراوري وغيرهم كثر.

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