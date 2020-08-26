خلدون المبارك: «سيتي» لا يرضى بغير المركز الأول

المصدر: دبي - زياد فؤاد

اعتبر خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي أن الوجود في صلب المنافسة على كل ألقاب الموسم المحلية والقارية ليس شيئاً قليلاً، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للنادي هو حصد البطولات والألقاب، مشيراً إلى عدم الرضا عن الوجود وصيفاً للدوري الإنجليزي أو وداع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، قائلاً: «سيتي لا يرضى بغير المركز الأول».

إلا أن رئيس النادي الإنجليزي أصر في حواره لموقع مانشستر سيتي الرسمي على الربط بين ظروف وطول الموسم الحالي وبين التراجع في المستويات لبعض الفترات، قائلاً: «مررنا بظروف قاسية في موسم هو الأطول في التاريخ، موسم «الكورونا»، الذي عانى الجميع خلاله واستمر لسنة كاملة، ليفربول يستحق التتويج، ولكن مررنا بموسم طويل أجدنا في بعض فتراته وتراجع المستوى في فترات أخرى، مازلنا غير راضين عن الموسم لأننا في الأساس هدفنا هو المركز الأول دائماً، ولا نرضى بغيره لأن ذلك هو الهدف الأساسي للنادي».

وأشار المبارك إلى أن «سيتي» لا يحمل أي موقف سلبي تجاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بل على العكس يريد نسج علاقات قوية معه مستقبلاً.

استبعاد

وكان الاتحاد القاري استبعد في فبراير الماضي مانشستر سيتي عن مسابقة دوري أبطال أوروبا لمدة سنتين قبل أن يستأنف السيتيزن القرار لدى محكمة التحكيم الرياضي ويكسبه.

وكانت علاقة النادي الشمالي متوترة بالاتحاد القاري حتى قبل قرار إيقافه سنتين ، وكان مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا قد طالب يويفا بالاعتذار من ناديه بعد صدور حكم محكمة التحكيم الرياضي في يونيو الماضي.

علاقات

بيد أن المبارك وضع حداً للعلاقات الفاترة بين الطرفين بقوله لموقع مانشستر سيتي الرسمي: «الحياة قصيرة جداً لا نريد أن نحمل ضغينة في نفوسنا». وأضاف: «إنها (دوري الأبطال) مسابقة مهمة، إنها إحدى أرقى المسابقات في العالم».

وأضاف «إنها مسابقة نريد الفوز بها وبالتالي يتعين علينا احترامها. كان الأمر تحدياً، لكنه أصبح وراءنا الآن وقد انتهى الموضوع بالنسبة إلي أنا».

وتابع «تركيزي الآن منصب حول كيفية مساعدة الفريق على التتويج بهذه المسابقة وإقامة علاقة بناءة مع ويفا. إنها الطريقة الوحيدة للتقدم إلى الأمام». وكان مشوار مانشستر سيتي توقف في الدور ربع النهائي بسقوطه أمام ليون الفرنسي بطريقة مفاجئة بهدف مقابل ثلاثة.

تعزيز

وأكد المبارك أن فريقه سيواصل تعزيز صفوفه ولن يكتفي فقط باللاعبين اللذين تعاقد معهما حتى الآن وهما المدافع الهولندي ناتان آكي والجناح الإسباني فيران توريس وقال في هذا الصدد: «لقد قمنا بالتعاقد معهما بطريقة سريعة كما لاحظتم. كانا هدفين للجهاز الفني وعندما سنحت الفرصة قمنا بالتعاقد معهما بسرعة فائقة».

وختم «ثمة المزيد من اللاعبين سنجلبهم إلى صفوف الفريق». ويرغب سيتي في التعاقد مع مدافع نابولي السنغالي خاليدو كوليبالي وربما مع أحد المهاجمين.

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