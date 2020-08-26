بالدوليين.. «العميد» يكسب تجربة «الصقور»

المصدر: دبي - علي الظاهري

حقق فريق النصر الفوز أمام ضيفه نادي الإمارات (الصقور) بهدفين مقابل هدف في ثاني تجاربه الودية التي جرت أول من أمس على استاد آل مكتوم في قلعة «العميد». سجل هدفي النصر توزيه وحبيب الفردان.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعبين الدوليين سبيستيان تيغالي وطارق أحمد العائدين من معسكر منتخبنا الوطني في الأيام الماضية، والذي أقامة «الأبيض» في صربيا إلى جانب مجموعة كبيرة من اللاعبين المواطنين والمحترفين والمقيمين، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي يروشيتش كرونوسلاف إلى الوصول بالمجموعة إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاقة الموسم ودوري الخليج العربي الذي يدشنه «العميد» بمواجهة الجزيرة في الجولة الأولى يوم 11 سبتمبر المقبل.

وكان النصر قد استهل أول تجاربه الودية أمام حتا وانتهت بفوزه برباعية، ومن المقرر أن يخوض «العميد» مباراتين قبل انطلاق الموسم أمام عجمان والحمرية سيتحدد موعدهما في الأيام المقبلة.

ويسابق «العميد» الزمن لاستكمال الرباعي الأجنبي، والذي غالباً ما سيكون لاعب وسط أو صانع ألعاب على وجه التحديد، حيث تواصل اللجنة الفنية جهودها لحسم ملف المحترفين الأجانب، في ظل بدء العد التنازلي لانطلاقة الموسم الذي تنتظر فيه النصر تحديات كبيرة أبرزها بطولة الدوري، خاصة في ظل وجود استقرار فني بعد استمرار مهمة الكرواتي كرونوسلاف الذي ساهم في قيادة الفريق إلى تحقيق نتائج إيجابية في الفترة الماضية، قادت إلى التتويج بمسابقة كأس الخليج العربي بعد غياب نحو 5 مواسم عن منصات التتويج، إضافة إلى وجود عناصر مميزة في صفوف الفريق سواء على مستوى المواطنين أو المحترفين الأجانب، الذين يأملون إلى تلبية آمال وتطلعات جماهير العميد المتعطشة إلى لقب الدوري بعد غياب نحو 34 عاماً.

كرة الصالات

من جهة أخرى، أعلنت شركة النصر لكرة القدم، عن التعاقد مع أندريه كارو ليتولى منصب المدير الفني لفريق كرة الصالات في فئة الشباب، كما جددت الشركة عقد البرازيلي رافائيل ليوناردو المدير الفني للفريق الأول لكرة الصالات إلى جانب تجديد عقد محمد المطروشي مدرب حراس المرمى. حضر مراسم تجديد العقد سعيد العامري، المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم.

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